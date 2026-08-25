Más de cien toneladas de ayudas envió la Gobernación a la zona del terremoto

Norte de Santander

La Gobernación de Norte de Santander a través del gobernador William Villamizar y la Primera Dama Cecilia Soler fueron los responsables de organizar la campaña para llevar ayudas a los damnificados por el terremoto en el occidente del país.

La campaña nacional “Colombia un solo corazón” se traslado a las regiones para acompañar la solidaridad con los damnificados de las cinco regiones más afectadas.

Cecilia Soler, Primera Dama dijo a Caracol Radio que “esta es la respuesta de cada uno de los ciudadanos, funcionarios, equipo de gobierno y nortesantandereanos que se sumaron apoyar la noble causa y ayudar con las familias que hoy sufren esta tragedia”.

Por su parte el gobernador de la región William Villamizar manifestó que " este es un país unido, queremos seguir extendiendo esta labor humanitaria para estar presente en la solidaria de quienes lo perdieron todo y que poco a poco puedan salir adelante".

Los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander también se sumaron a donar un día de salario para apoyar esta noble causa.