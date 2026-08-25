“Nunca pensamos pasar por esto”: DJ colombiano detenido por ICE junto a su pareja

Omar David Panqueva, colombiano conocido como DJ Tunjo, contó los momentos que vivió cuando fue detenido junto a su esposo por agentes del ICE en el aeropuerto de Chicago

Omar David Panqueva, conocido artísticamente como DJ Tunjo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y reveló cómo fue su detención y posterior liberación bajo fianza mientras continúa su proceso de asilo.

“Nunca pensamos pasar por esto. Es una experiencia realmente muy fuerte, donde conoces todo tipo de personas. Yo creo que nadie está listo para que eso parce”, aseguró DJ Tunjo, quien fue detenido junto a su esposo, Santiago Páez, en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, cuando se dirigían a Washington D.C. como parte de su agenda profesional y tenía programada una gira de eventos por varias ciudades de Estados Unidos.

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Tras su detención, la pareja fue liberada bajo fianza mientras continúan con su proceso de asilo, el cual adelantan luego de sentirse perseguidos en Colombia por pertenecer a la comunidad lgtbiq+.

“Chicago nos ha permitido a mí y a mi pareja volver a nacer. Hemos podido desarrollar muchos proyectos y tenemos una comunidad muy grande que nos apoya. Nos sentimos apoyados de manera muy grande y diferentes que nunca nos pudimos imaginar”, manifestó Omar David Panqueva, quien tiene 26 años y ha desarrollado su carrera dentro de la escena de música latina de la ciudad.

En mayo de 2026, DJ Tunjo se presentó en el Sueños Music Festival, en Grant Park, y junto con su esposo, Santiago Páez, creó La Mesa Presents, una plataforma de eventos de música y comunidad latina.

De igual manera, el DJ colombiano reveló cómo vivió el momento de detención y aseguró que es “tal cual como se ve en las películas”.

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“Realmente el centro de detención es como una prisión. No tienes comunicación con el mundo, no tienes tu pertenencia y estas en uniforme naranja. Cosas que nunca te esperas al hacer este tipo de procesos”, señaló.

Escuche la entrevista completa:

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