Nuevo magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta tomó posesión

Jhonnifer Gómez Moreno asumió como magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Circuito Judicial de Santa Marta, tras tomar posesión ante la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

El abogado Jhonnifer Gómez Moreno asumió como nuevo magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Circuito Judicial de Santa Marta, durante un acto de posesión realizado en el despacho de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

Gómez Moreno es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales, además de magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado.

Desde su nuevo cargo, el magistrado llega con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia y a la protección de los derechos de los ciudadanos del Magdalena.