Nailea Barros, representante del Pacto Histórico por el Magdalena, fue víctima de un atentado

Santa Marta

La excandidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el Magdalena, Nailea Barros salió ilesa luego de que el vehículo en que se movilizaba fuera atacado a tiros, el hecho se presentó en la noche de este lunes, cuando la joven conducía su vehículo.

El hecho generó preocupación entre sectores políticos y sociales del Magdalena, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque. Barros había participado en las pasadas elecciones legislativas como integrante del Pacto Histórico.

“Amigos míos y colega, les agradezco de verdad cada mensaje, cada palabra de apoyo. Físicamente estoy bien. Con malestar en la parte posterior de la cabeza y el oído tapado. No he podido pegar el ojo. Sigo con los nervios de punta recordando que, por gracia de Dios, dejé a mis papás en la casa solo cinco minutos antes. Me pasé al asiento del conductor y seguimos con mi prima a comprar algo de comer y fue ahí donde ocurrió todo. Porque inicialmente, yo si iba en el asiento de atrás. Fue un momento terrible”, expresó Nailea Barros.

Respaldo de sus compañeros de partido

Ante lo ocurrido varias voces de respaldo se dieron a conocer por parte de sus compañeros y simpatizantes, el hecho fue calificado como un ataque contra una mujer que, según sus allegados, se ha dedicado a defender los derechos de las comunidades y a expresar sus posiciones políticas.

“Rechazo categóricamente el atentado criminal cometido contra @Nayleabarros, compañera de lista del Pacto Histórico, en las pasadas elecciones legislativas. Intentan silenciar a una mujer por pensar diferente y defender los derechos del pueblo en el Magdalena”, expreso el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández.

Solidaridad con nuestra compañera @Nayleabarros que es una de las líderes más activa y destacada del @PactoHistorico en el Magdalena. Infame intento de asesinato”, expresó Abraham Katime.

Ante lo ocurrido, se solicitó a las autoridades iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y establecer los motivos detrás del ataque. También se pidió garantizar la seguridad y protección de Barros y su familia, además de una actuación pronta por parte de la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).