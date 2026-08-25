Judicializado hombre señalado de herir con cuchillo a una persona en Ocaña. Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Una persona resultó gravemente herida durante una riña registrada en el barrio Libardo Alonso, de Ocaña, Norte de Santander.

Por estos hechos, la Fiscalía judicializó a Ciro Antonio Parada Caicedo, señalado como presunto responsable de la agresión.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando, en medio de una confrontación, un ciudadano recibió tres heridas con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo.

Uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje fueron alertados sobre la presencia de una persona que, al parecer, portaba un arma cortopunzante y se encontraba en alto grado de exaltación.

Al llegar al lugar, un testigo señaló a Parada Caicedo como el presunto responsable de la agresión.

Durante el procedimiento de registro, los uniformados le encontraron un cuchillo que presentaba manchas de coloración rojiza, además de prendas de vestir con características similares.

La investigación también permitió obtener registros fílmicos relacionados con los hechos y realizar la incautación del arma, elementos que serán sometidos a los respectivos análisis forenses para establecer su relación con la agresión.

Una fiscalía URI de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa.

El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.