Secretaría de Gobierno de Bogotá entregará 100 becas de pregrado, maestría y doctorado: requisitos

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá abrió una convocatoria para entregar 100 becas de formación académica a habitantes de la capital. La oferta contempla programas de pregrado, maestría y doctorado, y las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre.

La convocatoria se desarrolla en el marco del Congreso de la Bogotaneidad 2026 y está dirigida a residentes de las 20 localidades de Bogotá.

De las 100 becas disponibles, 30 serán para programas de pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados. Los interesados deberán realizar su postulación a través de alcaldiascol.com y cumplir con las condiciones académicas establecidas para el nivel de formación al que aspiran.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Los requisitos académicos dependen del tipo de programa que el aspirante quiera cursar.

Para acceder a una beca de pregrado, será necesario acreditar la condición de bachiller. En el caso de las maestrías, el aspirante deberá haber terminado un programa de pregrado. Para los doctorados, será necesario contar con una maestría oficial.

Además, los postulantes deberán presentar tres documentos básicos:

Documento de identificación, que puede ser tarjeta de identidad o cédula.

Hoja de vida.

Soportes académicos correspondientes.

La documentación deberá estar completa y ser legible para avanzar en el proceso de validación.

Sin embargo, cumplir con los requisitos académicos no será el único criterio para la selección. También se tendrá en cuenta la participación comunitaria, social o profesional del aspirante, así como el impacto que haya generado o proyecte generar en Bogotá.

“La convocatoria está abierta a habitantes de las 20 localidades y busca reunir perfiles muy distintos. Puede participar desde una persona que quiere iniciar su camino profesional hasta docentes, emprendedores, periodistas, funcionarios públicos o líderes comunitarios que quieran seguir avanzando en su formación”, señaló Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH y líder de la operación de las becas.

¿Qué programas se pueden estudiar?

La oferta académica incluye áreas como ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho, entre otras.

Todos los programas tendrán modalidad completamente virtual.

Según la información de la convocatoria, los pregrados tendrán una duración aproximada de 36 meses, las maestrías entre 12 y 15 meses, y los doctorados cerca de 36 meses.

Los programas serán ofrecidos por UDAVINCI, de México, y e-Campus University, de Italia. Los títulos serán expedidos por estas instituciones. En caso de que el graduado necesite el reconocimiento oficial del título en Colombia, deberá adelantar individualmente el trámite de convalidación correspondiente.

¿Hasta cuándo se puede aplicar y cómo hacerlo?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre. No obstante, la convocatoria podría cerrar antes de esa fecha si se asigna la totalidad de las becas disponibles.

Para comenzar el proceso, los interesados deberán ingresar a alcaldiascol.com, registrar sus datos y seleccionar el programa académico y la institución de su preferencia.

Después de enviar la solicitud, un asesor se comunicará con el aspirante en un plazo inferior a 24 horas para orientarlo sobre las siguientes etapas y verificar que la documentación esté completa.

“La ciudad necesita personas que puedan seguir formándose sin tener que desconectarse de su trabajo, sus familias o sus comunidades. Por eso, esta convocatoria busca abrir alternativas tanto para quien quiere dar el primer paso hacia una carrera profesional como para quienes ya tienen estudios y necesitan avanzar hacia una maestría o un doctorado”, explicó Tatiana Fuentes.