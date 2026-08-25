La Defensoría del Pueblo verificó la situación del pueblo Emberá Chamí en el Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo estuvo visitando el pueblo Emberá Chamí por afectaciones del terremoto

Colombia

La Defensoría del Pueblo en una jornada de acompañamiento verificó los derechos de la comunidad indígena Emberá Chamí de Buenavista, por lo que visitó diferentes familias para poder identificar las necesidades urgentes de la población y proporcionar su ingreso a las rutas institucionales de protección.

La comunidad permanece de manera temporal en el corregimiento Naranjal, jurisdicción del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, porque desde mayo del 2026 han sido víctimas del desplazamiento forzado y tuvieron que asentarse en ese territorio.

La jornada desarrollada por la Defensoría evaluó las afectaciones provocadas por el terremoto, identificando a 17 familias en total, 45 adultos y 15 niños, niñas y adolescentes como población especial de protección institucional y prioritaria de la emergencia.

De esta manera la entidad envió equipos defensores para evaluar las condiciones y necesidades de las familias, además de las limitaciones que afectan al acceso de servicios básicos de la comunidad y la urgencia para poder coordinar atención humanitaria a las zonas rurales afectadas.

Por otra parte se brindó asesoramiento jurídico a las autoridades territoriales, explicando las rutas de asistencia y reparación de las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado y aquellas medidas institucionales que deberían asegurar su reparación social.

Asimismo se explicó el Decreto Ley 4633 de 2011, en donde el Estado debe aportar medidas específicas para proteger a los pueblos indígenas en condición de desplazamiento y garantizar el retorno o reubicaciones con dignidad, atendiendo las necesidades reales de los territorios.

La Defensoría del Pueblo continuará evaluando la situación de la comunidad Emberá Chamí de Buenavista, además de coordinar con las instituciones estatales y locales para asegurar que los mecanismos de protección sean implementados de manera efectiva y oportuna.

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