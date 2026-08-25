Incertidumbre por la situación de los secuestrados en Norte de Santander

Norte de Santander

La falta de canales humanitarios en el departamento de Norte de Santander al tomar el actual gobierno decisiones en torno a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la situación de los secuestrados en la región es de completa incertidumbre.

Nosotros en Norte de Santander tenemos diecinueve meses en guerra, todos los días hay problemas de orden público,se estableció un mecanismo respetando el derecho internacional humanitario, la iglesia católica la defensoría del pueblo, la comisión de verificación de las naciones unidas

El comisionado de paz en la región Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “desde la Gobernación de Norte de Santander hemos venido apoyando el consejo de paz, la mesa de víctimas, y el comité de justicia transicional”.

“Venimos de un ministro que acaba de posesionarse, la eliminación de la consejería de paz, pasar la consejería de derechos humanos al ministerio del interior, y las dificultades alrededor de paz total” dijo el funcionario.

Indicó que en este panorama “nos dejó sin interlocutor, y es necesario mirar que la situación del departamento es otra. Tenemos un alto número de personas secuestradas, cada actor armado tiene mucha más gente que esta pidiendo la acción humanitaria se de para entregarlos por el riesgo en medio de bombardeos y confrontaciones. Hoy no hay garantías ni jurídicas ni de seguridad”.