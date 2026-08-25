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25 ago 2026 Actualizado 15:51

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Capturan a alias ‘Petato’, presunto cobrador de extorsiones del Clan del Golfo en Córdoba

De acuerdo con las autoridades, el hoy procesado estuvo incluido en el cartel de los más buscados por homicidio en Cartagena

Capturan a alias ‘Petato’, presunto cobrador de extorsiones del Clan del Golfo en Córdoba. Foto: Gaula Militar.

Capturan a alias ‘Petato’, presunto cobrador de extorsiones del Clan del Golfo en Córdoba. Foto: Gaula Militar.

Capturan a alias ‘Petato’, presunto cobrador de extorsiones del Clan del Golfo en Córdoba. Foto: Gaula Militar.
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Las Fuerzas Militares confirmaron la captura de Juan Camilo Argel Hernández, alias ‘Petato’ o ‘Camilín’, quien es señalado de presuntamente cobrar extorsiones para la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo en los municipios de Lorica y San Antero, Córdoba, durante los años 2022 y 2024.

“La captura por orden judicial fue realizada por el Ejército, en coordinación con el Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Según información militar, alias ‘Petato’ estuvo incluido en el cartel de los más buscados por homicidio de la Policía Metropolitana de Cartagena”, revelaron las autoridades.

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“El capturado también había pagado una condena de 28 meses de prisión y, según las autoridades, durante ese periodo habría continuado delinquiendo mediante llamadas telefónicas extorsivas”, agregaron.

El hombre fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías de Montería, quien impartió legalidad al procedimiento de captura. La audiencia de imputación de cargos se fijó para el miércoles, 26 de agosto, a partir de las 2:00 p.m.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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