“No nos están escuchando”: habitantes de Armero Guayabal piden ayuda urgente para atender incendios

Las alarmas siguen encendidas por los incendios forestales que hoy, 25 de agosto, ya completan 10 días apoderándose de la Vereda Maracaibo, ubicada en Armero, Tolima.

La emergencia es cada vez más compleja y hoy sus habitantes hacen un llamado urgente a la acción, pues según comentan, hasta el momento no han recibido ayuda.

Alejandra Rodríguez es propietaria de Netu 1, una de las fincas que se ha visto afectada en el marco de esta emergencia.

En los micrófonos de 6AM W explicó que se trata de una zona de 580 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia.

“Este es un predio donde se hace un proyecto muy importante desde el 2012, con mucho esfuerzo, de la mano de URRAS de la Universidad Nacional, para la protección y reinserción de fauna silvestre”.

Explicó que allí la situación es especialmente vulnerable porque desde hace 4 meses no llueve y ha sido la comunidad la que, con sus manos, ha intentado mitigar el fuego: “Los animales que están usando para poder movilizar el agua no dan más”, dijo.

“No recibimos ayuda, llevamos 10 días gritando para poder salvar a los animales y por supuesto, para evitar que el fuego llegue a zonas pobladas”, mencionó.

Alejandra, en nombre de la vereda, pide apoyo urgente con el suministro de agua a través de helicópteros, y es que según contó, hace unos días hubo un par de descargas que no fueron suficientes.

“Si no recibimos ayuda del estado, por favor, si hay cualquier ente privado que pueda tener drones de riego, los estamos necesitando. Tenemos reptiles, tenemos pájaros, tenemos zorros, tenemos venados que están huyendo del fuego y no nos están escuchando”.