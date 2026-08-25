Capturan en Palermo a hombre señalado de provocar quema que puso en riesgo zona rural

Neiva

Un hombre fue capturado por la Policía en zona rural de Palermo, Huila, luego de ser sorprendido realizando una quema de vegetación en un predio destinado al cultivo de arroz. La intervención se produjo en la vereda El Juncal, durante labores de vigilancia y protección ambiental.

De acuerdo con las autoridades, la actividad representaba un riesgo para los recursos naturales y podía facilitar la propagación del fuego hacia otros sectores. Ante esta situación, los uniformados procedieron a detener al ciudadano, quien quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de incendio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, destacó que “la reacción de los uniformados y pidió a la comunidad evitar las quemas de vegetación. También recomendó informar oportunamente cualquier actividad que pueda generar incendios y poner en peligro el medio ambiente”.

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Entre tanto, en Neiva se reportaron incendios forestales en sectores como Las Palmas y algunos barrios del oriente de la ciudad. En Gigante-Huila, Bomberos Voluntarios, con apoyo de la comunidad, controlaron una emergencia en predios de Asoquimbo, vereda La Guandinosa, donde cerca de 20 hectáreas de pasto y rastrojo resultaron afectadas.