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06 oct 2026 Actualizado 16:26

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Neiva

1,18 toneladas de carbón vegetal fueron incautadas en zona rural de Aipe

Dos hombres fueron capturados en flagrancia durante el operativo, en el que también fue incautada una motosierra, en la vereda Ventanas.

Dos hombres fueron capturados en Aipe, donde fueron incautadas 1,18 toneladas de carbón vegetal. Foto Novena Brigada

Dos hombres fueron capturados en Aipe, donde fueron incautadas 1,18 toneladas de carbón vegetal. Foto Novena Brigada

Dos hombres fueron capturados en Aipe, donde fueron incautadas 1,18 toneladas de carbón vegetal. Foto Novena Brigada

Valentina Gasca

Neiva
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Una intervención en la vereda Ventanas, de Aipe, dejó la incautación de 90 bultos de carbón vegetal, equivalentes a cerca de 1,18 toneladas, y una motosierra, elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades no autorizadas de aprovechamiento de recursos naturales.

En el procedimiento también fueron capturados en flagrancia dos hombres, señalados de incurrir presuntamente en el delito de aprovechamiento ilícito de recursos renovables. La operación fue realizada por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 12 de la Novena Brigada, con apoyo de la Policía.

La incautación pone nuevamente la atención sobre el impacto de la producción ilegal de carbón vegetal, una práctica que implica la tala y transformación de cobertura vegetal, con efecto sobre los bosques, los suelos, las fuentes hídricas y la biodiversidad de la zona.

Los dos capturados y los elementos encontrados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

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