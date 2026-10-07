Mantenimiento eléctrico dejará sin servicio a 131.000 usuarios en Caquetá durante este miércoles

Neiva

Desde las 5:30 de la mañana se adelantan trabajos de mantenimiento en la subestación Altamira, intervención que obliga a suspender temporalmente el servicio de energía eléctrica en todo el departamento del Caquetá. La medida está relacionada con labores en la bahía de la subestación Altamira, punto por donde se conecta el sistema eléctrico de Caquetá con la línea de interconexión hacia Florencia, en el nivel de 115.000 voltios.

De acuerdo con la información, cerca de 131.000 usuarios, equivalentes aproximadamente a 480.000 personas, estarán sin energía durante la jornada, prevista hasta las 5:30 de la tarde. Unos 120 trabajadores participan en las labores. Los trabajos también incluyen mantenimiento en diferentes niveles del sistema eléctrico, entre ellos líneas de 34.500 voltios y sectores urbanos donde las maniobras requieren mayor complejidad.

Según el ingeniero, Jaime Zapata de Electro-Caquetá, expreso que “aunque todavía no se registran aumentos desmedidos en el consumo, ya comienzan a evidenciarse picos asociados al calor. Como ejemplo, alrededor de las 11:30 de la mañana ya se estaban registrando niveles de consumo similares a los que normalmente aparecen durante la tarde, situación que atribuyó al aumento de las temperaturas y a la mayor utilización de equipos eléctricos por parte de los usuarios”.

El llamado también está dirigido al uso racional de la energía una vez se restablezca el servicio, evitando conectar todos los electrodomésticos de manera simultánea. La recomendación busca prevenir sobrecargas y garantizar una recuperación adecuada del sistema. Entre las principales preocupaciones para la operación del servicio está el comportamiento climático y el posible incremento de las temperaturas.