Pueblo Misak continúa ayudando a Cali tras el terremoto

El pueblo Misak mantiene su apoyo a Cali y otros municipios del Valle del Cauca afectados por el terremoto. Tras las primeras jornadas de entrega de ayudas, integrantes de esta comunidad indígena han continuado acompañando a las familias damnificadas y participando en labores de recuperación.

Liliana Pechené, gobernadora Misak, explicó que el apoyo ha involucrado a autoridades, comerciantes, agricultores y familias que han decidido aportar alimentos cultivados en su territorio.

Pero la ayuda no se ha quedado únicamente en la entrega de alimentos. La comunidad también ha participado en el levantamiento de escombros en las zonas afectadas.

“Muchas familias que no son necesariamente comerciantes, sino agricultores, también han aportado un granito de arena para llevar alimentos y apoyar también al levantamiento de escombros”, explicó Pechené.

La gobernadora recordó que el pueblo Misak, asentado principalmente en Silvia, Cauca, mantiene desde hace más de 20 años vínculos comerciales y sociales con Cali y otros municipios del Valle.

Por eso, señaló que en medio de la emergencia decidieron devolver parte de esa acogida mediante solidaridad y acompañamiento a las comunidades afectadas.

Pechené también envió un mensaje de fortaleza a las familias que perdieron a sus seres queridos y aseguró que el pueblo Misak continuará fortaleciendo estos lazos de hermandad con el suroccidente colombiano.