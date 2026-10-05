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05 oct 2026 Actualizado 12:56

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Se mantiene el acompañamiento a familias afectadas por vendaval en la Zona Bananera

En territorio hacen presencia los Equipos Básicos del Hospital de Zona Bananera, Aguas del Magdalena, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Gestión del Riesgo, que trabajan de manera coordinada para brindar atención y acompañamiento a las comunidades.

Se mantiene el acompañamiento a familias afectadas por vendaval en la Zona Bananera/ Gobernación del Magdalena.

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Se mantiene el acompañamiento a familias afectadas por vendaval en la Zona Bananera/ Gobernación del Magdalena.
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Desde el departamento se hace acompañamiento  a las familias afectadas en Orihueca y sectores aledaños del municipio de Zona Bananera, articulando acciones para atender las necesidades generadas por la emergencia ocasionada por un fuerte vendaval que  impactó a más de cuatro corregimientos, provocó daños en viviendas y pérdidas para productores agrícolas, afectando el sustento de numerosas familias.

En territorio hacen presencia los Equipos Básicos del Hospital de Zona Bananera, Aguas del Magdalena, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Gestión del Riesgo, que trabajan de manera coordinada para brindar atención y acompañamiento a las comunidades.

De acuerdo con el reporte, Sevilla presenta afectaciones en aproximadamente siete barrios, mientras que en Guacamayal se reportan daños en cerca de seis barrios. En Candelaria se han identificado afectaciones en viviendas y daños en cultivos de algunas comunidades. Por su parte, en San José de Kennedy continúan las labores de verificación de daños y está pendiente la culminación del censo para establecer con precisión el número de familias afectadas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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