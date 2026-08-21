Reunión entre MinVivienda y gobernador de Santander: se construirán 400 casas en el departamento

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se reunió con el ministro de vivienda Jaime Andrés Beltrán para hablar de diferentes proyectos que tiene el departamento en fase 3 y que requieren apoyo financiero de esta carteras.

Entre esos proyectos está el embalse de Aratoca, el acueducto de Vélez, en licencias ambientales pendientes y por supuesto en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río de Oro que aunque había quedado priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, no se pudo terminar.

Otra de las apuestas importantes del gobernador Díaz Mateus que se puede tener en articulación con el ministerio de vivienda es la construcción de 400 viviendas para personas de escasos recursos y que con el apoyo del gobierno nacional se podría incrementar la cifra a 600.

“Nosotros tenemos un proyecto de 400 viviendas listo. El ministro nos manifestó agrandarlo un poquito y prepararlo para hacerlo el año entrante. Porque este año lo dejaron sin recursos en el ministerio”, indicó Díaz Mateus.

La priorización de los proyectos en el departamento de Santander desde este ministerio se dará solo hasta el próximo año pues el ministro aseguró que esta cartera está corta de recursos para lo que resta del 2026.