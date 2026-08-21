Esta es la posición del gobernador de Santander ante la posibilidad de que haya fracking

Bucaramanga

Luego de que el presidente Abelardo De la Espriella abriera la posibilidad de que se realizara fracking en el país se volvió a dar la discusión entre ambientalistas quienes rechazan estas acciones y de gobierno que apoya esto.

Los pilotos desde Santander han estado en discusión desde tiempo atrás en municipios como Puerto Wilches y Barrancabermeja, el gobernador Juvenal Díaz asegura que si se hace de manera responsable puede resultar beneficioso para el departamento en temas económicos al hablar de regalías.

“Prioridad el medio ambiente en armonía con el bienestar del ser humano, Yo creo que hay que hacerlo responsablemente, hay que revisarlo técnicamente, hay que poner los científicos a que nos digan dónde se puede hacer y explotar un recurso que le va a ayudar no solo al país a tener seguridad energética ni sino también a los santandereanos a tener recursos para la educación, para la salud y para las vías”, agregó el mandatario de los santandereanos.

El presidente De la Espriella durante su discurso tras la posesión indicó que “no podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años ni aceptar la caída de nuestra reserva de gas. Impulsaré una política firme de exploración y producción de hidrocarburos”.