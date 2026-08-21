Ministra de Transporte pide suspender tres cámaras de fotomultas en vía Barranquilla - Cartagena

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera sentó su posición frente al uso que se le está dando a las cámaras de velocidad que se instalan a lo largo del país.

Noguera pidió en concreto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que suspenda la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas para la vía Barranquilla - Cartagena.

“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas. Por eso, ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la ANSV suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas, que se sumarían a las cuatro actuales”, indicó Noguera.

Además de esta solicitud, la ministra afirmó que la detección la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, más no convertirse en un mecanismo de recaudo.

“Priorizaremos soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control”, indicó la ministra.