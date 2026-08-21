Citan a debate de control político por crisis carcelaria y presuntos hechos de corrupción . EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la citación al Ministro de Justicia, al INPEC y a la USPEC a un debate de control político para evaluar el estado en el que el anterior gobierno deja la infraestructura penitenciaria y el aumento del hacinamiento que se presentó en la mayoría de las cárceles del país.

De acuerdo con el congresista Julio César Triana, citante al debate, aunque el Gobierno Petro se comprometió a construir 9 cárceles y habilitar 10.000 nuevos cupos, a la fecha no se ha entregado ningún centro penitenciario y solo se han puesto en funcionamiento 378 cupos, cifra insuficiente frente al incremento de la población intramural, que creció en 6.246 personas.

A esta situación se suma el contenido de El Libro de la Verdad, entregado por el nuevo gobierno, que expone 119 supuestos hallazgos en contratos por más de $78.493 millones asignados a estas entidades para la ejecución de obras que, según la denuncia, no se llevaron a cabo.

El representante enfatizó que las irregularidades contractuales han agravado las cifras de hacinamiento a nivel nacional, registradas en un 28% en centros penitenciarios, con establecimientos que superan el 200% de sobrepoblación, y un 95% en los centros de detención transitoria.

Finalmente, Triana indicó que este debate busca establecer responsabilidades sobre la gestión del sistema carcelario de la administración anterior y establecer una radiografía para lo que sería la reforma integral al sistema penal y carcelario que desarrollará el presidente Abelardo de la Espriella.