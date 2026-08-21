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21 ago 2026 Actualizado 13:05

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Continúa la declaratoria de calamidad pública en el Magdalena

Para el fortalecimiento a la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias asociadas al fenómeno del niño.

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Magdalena

El departamento del Magdalena cuenta desde el pasado 31 de julio con una Declaratoria de Calamidad Pública, establecida mediante el Decreto 488 de 2026, como una medida integral y preventiva frente a los diferentes escenarios de riesgo que podrían afectar al territorio.

Esta decisión busca anticiparse a posibles emergencias, fortalecer las acciones de prevención y preparación, y garantizar una mayor capacidad institucional para proteger a las comunidades.

La declaratoria no responde exclusivamente a una situación puntual, sino que contempla de manera integral diferentes amenazas asociadas a las condiciones climáticas y naturales del departamento.

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“Esta decisión no atiende únicamente a una situación puntual. Es una declaratoria integral y preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la variabilidad climática, la sequía y disminución del caudal del río Magdalena, la erosión costera y fluvial, y las demás eventualidades naturales que puedan afectar a los municipios”, señaló la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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