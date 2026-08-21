Continúa la declaratoria de calamidad pública en el Magdalena
Para el fortalecimiento a la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias asociadas al fenómeno del niño.
Magdalena
El departamento del Magdalena cuenta desde el pasado 31 de julio con una Declaratoria de Calamidad Pública, establecida mediante el Decreto 488 de 2026, como una medida integral y preventiva frente a los diferentes escenarios de riesgo que podrían afectar al territorio.
Esta decisión busca anticiparse a posibles emergencias, fortalecer las acciones de prevención y preparación, y garantizar una mayor capacidad institucional para proteger a las comunidades.
La declaratoria no responde exclusivamente a una situación puntual, sino que contempla de manera integral diferentes amenazas asociadas a las condiciones climáticas y naturales del departamento.
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“Esta decisión no atiende únicamente a una situación puntual. Es una declaratoria integral y preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la variabilidad climática, la sequía y disminución del caudal del río Magdalena, la erosión costera y fluvial, y las demás eventualidades naturales que puedan afectar a los municipios”, señaló la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...