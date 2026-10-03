Aeropuerto de Santa Marta espera movilizar 107 mil pasajeros durante la semana de receso escolar

Santa Marta se prepara para recibir nuevamente a miles de viajeros durante la semana de receso escolar y el puente festivo de octubre, luego de las alteraciones de orden público registradas la semana anterior.

Aeropuertos de Oriente informó que entre el 2 y el 12 de octubre se proyecta la movilización de aproximadamente 107 mil pasajeros por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que representa un promedio cercano a 9.700 viajeros diarios, entre llegadas y salidas.

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La terminal aérea mantiene activa su operación y, de acuerdo con la concesión, se activaron los protocolos de coordinación con las aerolíneas, las autoridades y los demás actores aeroportuarios para atender el incremento en el flujo de viajeros.

La expectativa se da en momentos en que Santa Marta recupera la dinámica de sus actividades comerciales, económicas y turísticas, con presencia de la Policía y la Fuerza Pública en diferentes sectores para acompañar la temporada.

Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, espera así el regreso de visitantes atraídos por sus playas, oferta hotelera y atractivos naturales.

El movimiento también vuelve a poner la atención sobre la capacidad de la terminal. El Simón Bolívar movilizó más de 3,8 millones de pasajeros durante 2025 y actualmente avanza en obras de ampliación que permitirán aumentar su capacidad hasta cerca de 5,8 millones de viajeros al año.

Desde Aeropuertos de Oriente señalaron que las obras buscan responder al crecimiento de la demanda aérea y acompañar la expansión turística de Santa Marta durante los próximos años.