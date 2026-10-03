Capturan a alias ‘Messi’, señalado quinto cabecilla de las ACSN en Magdalena. Foto: Policia del Magdalena

Magdalena

La Policía capturó en el Magdalena a alias ‘Messi’ o ‘Comando 98’, señalado como el quinto cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACSN, y considerado por las autoridades como un objetivo de alto interés operacional.

La captura se produjo durante la denominada Operación Fénix, en un procedimiento en el que también fueron detenidos otros tres presuntos integrantes de esta estructura. En el operativo fueron incautadas dos armas de fuego y 35 cartuchos de diferentes calibres.

Según las investigaciones, alias ‘Messi’ tendría bajo su mando a unos 40 integrantes de la organización y ejercería injerencia criminal en Zona Bananera, Puebloviejo, Ciénaga, Aracataca y Fundación.

Las autoridades lo señalan de estar relacionado con actividades de extorsión, homicidios selectivos y control territorial, con afectaciones principalmente a pequeños productores y empresas dedicadas a la comercialización de banano.

La Policía también sostiene que esta estructura habría ejercido intimidaciones contra comunidades de la zona, en medio de una disputa territorial con el Clan del Golfo.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, destacó el resultado de la operación y resaltó el trabajo de la Policía para afectar las estructuras criminales que tienen presencia en el departamento.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica y establecer las responsabilidades individuales frente a los hechos que se les atribuyen.