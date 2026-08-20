MinTransporte reporta 86% de recuperación vial tras el terremoto y responde por sanciones a camiones

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, en diálogo con Caracol Radio que el Gobierno Nacional ha recuperado el 86 % de la red vial nacional afectada por el terremoto, aunque reconoció que todavía quedan puntos críticos que requieren intervención para restablecer completamente la movilidad.

El anuncio lo hizo desde Aracataca, Magdalena, durante el cierre del Tren de la Cultura de FENOCO, realizado en la antigua estación ferroviaria de este municipio, tierra natal de Gabriel García Márquez.

“Ya tenemos el 86 % de toda la red vial nacional al servicio de las comunidades. Aún tenemos un esfuerzo importante por hacer, sobre todo en algunos corredores principales, como el de Buga a Buenaventura”, señaló Noguera.

La ministra explicó que este corredor representa uno de los principales desafíos de la emergencia, debido a que por esta vía se moviliza cerca del 40 % del comercio internacional del país. Aunque ya se han habilitado pasos a un carril, el objetivo es recuperar la totalidad de la capacidad de la vía.

Ministra responde por sanciones a vehículos con ayudas

Noguera también se refirió a los casos conocidos recientemente de camiones que transportaban ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas y que fueron sometidos a controles de peso y sancionados.

La funcionaria reconoció que se presentaron situaciones en las que algunos concesionarios no actuaron con la celeridad requerida durante la emergencia.

“Aquí tenemos que ser solidarios, empáticos, sobre todo con las víctimas. Hay muchos colombianos que han hecho un esfuerzo gigantesco para poder dar todo tipo de donaciones, tanto alimentos, kits de aseo, insumos para la construcción”, manifestó.

Ante estos hechos, el Ministerio solicitó a los concesionarios abstenerse de cobrar peajes, pesar y sancionar a los vehículos que transportaran este tipo de ayudas.

“Se presentaron por desconocimiento esos episodios, pero ya esperemos que esto se normalice y que todos nos pongamos la camiseta de la solidaridad, porque hay muchos colombianos sufriendo”, afirmó la ministra.

Noguera aseguró que actualmente existe una mayor coordinación con los concesionarios y que el Gobierno continuará trabajando para recuperar los corredores que todavía presentan afectaciones y garantizar el tránsito de las ayudas hacia las comunidades damnificadas.