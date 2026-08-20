Viaducto en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja estaría listo en marzo de 2029

Bucaramanga

Tras la presentación de las obras que han estado inconclusas en el departamento por parte de la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se conoció que el viaducto en la Unidad Funcional 8 en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja ya se encuentra en fase de pre construcción y estaría lista en marzo del 2029.

Juan Carlos Niño, veedor encargado de la obra de la Ruta del Cacao, confirmó que ya se tienen avances con la concesión Ruta del Cacao para la construcción del viaducto que estará en la Unidad Funcional 8, el tramo que tras una falla geológica no ha podido ser entregado.

“Según informes del concesionario, la solución final va a ser un viaducto. Y la estabilización de taludes en la parte de la montaña para darle seguridad al viaducto. En esto tenemos ya la etapa de pre construcción, falta solamente que la ANI y la interventoría den el aval y digan sí, perfectamente va a ser eso, pero ya son son modificaciones pequeñas, mas no sobre el máximo del del diseño”, agregó Niño.

Así las cosas, la fase de construcción de este viaducto será de por lo menos dos años y se espera que esté finalizado en marzo del 2029 y así poder ser entregada la obra de la Ruta del Cacao que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja.