Alcalde de Bucaramanga no echa para atrás; hará entrega simbólica de vías sin cicloinfraestructura

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla está empeñado en eliminar los ciclocorredores que se construyeron con apoyo del Banco Mundial en la administración del desaparecido Rodolfo Hernández en un intento por acercar a la ciudad al concepto de movilidad sostenible.

El mandatario convocó a la prensa a la “entrega oficial y simbólica a la ciudad de la reingeniería de la cioclorruta de las carreras 35 y 35A” en la esquina de la carrera 35 con calle 45 en el parque San Pío.

A las 10 de la mañana, el alcalde dará un nuevo reporte sobre las acciones efectuadas para suprimir los corredores exclusivos por donde se mueven los ciclistas.

El hecho ocurre apenas unos días después de que el alcalde diera la partida para la eliminación de la infraestructura para las bicicletas por la carrera 21 comenzando desde la calle 55.

Supresión de la ciclo infraestructura en la carrera 21 de Bucaramanga Ampliar Supresión de la ciclo infraestructura en la carrera 21 de Bucaramanga Cerrar

Algunos colectivos que promueven el uso de la bicicleta lanzaron críticas a la alcaldía por las obras. Ciclaramanga expresó en redes: “¿Cuáles son las vías alternas que recomiendan usar a ciclistas mientras se adelanta la remoción de la ciclorruta de la Cra? 21? ¿Cuál es el plan de contingencia para quienes usamos la bicicleta como medio de transporte? “

El colectivo acotó además que “la tal “reingeniería” consiste en quitar la segregación de la ciclorruta, trasladarla al carril derecho de la vía de alto tráfico vehicular y poner a circular a ciclistas junto a buses a Diesel, solamente “protegidos” por pintura y tachones. ¡¿En manos de quién estamos? “.