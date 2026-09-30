Sobreocupación del servicio de urgencias en clínicas y HUS obliga a reunión en Floridablanca
Las autoridades de salud del área metropolitana de Bucaramanga se reúnen en la sede del Centro de Gestión del Riesgo del Oriente.
Bucaramanga
El reporte constante de las clínicas particulares como Foscal y HIC de una sobreocupación en los servicios de urgencias obligó a las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga a convocar a una reunión para tomar decisiones.
Fuentes de la secretaría de Salud de Bucaramanga informaron a Caracol Radio que los delegados de los diferentes municipios y de los centros de atención en salud se van a concentrar en el Centro de Gestión del Riesgo del Oriente en Floridablanca.
El objetivo es analizar lo que está ocurriendo con la gran cantidad de personas enfermas que llegan a las clínicas y a los hospitales como el Universitario de Santander, HUS.
Semanas atrás, el Hospital Internacional de Colombia ha advertido de una sobreocupación de hasta el 300% en los servicios de urgencias y de trauma.
Ese mismo fenómeno ocurre en otras instituciones prestadoras de salud; “la gente está descompensada por la falta de medicamentos y la demora en citas con especialistas y lo que podría ser un tratamiento ambulatorio termina en hospitalización”, indicaron las autoridades que convocan a la cita.
La Superintendencia de Salud ha reportado que durante el segundo semestre de 2025 los santandereanos reportaron 42.600 reclamos por la mala atención en este campo.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....