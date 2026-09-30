Sobreocupación del servicio de urgencias en clínicas y HUS obliga a reunión en Floridablanca

Bucaramanga

El reporte constante de las clínicas particulares como Foscal y HIC de una sobreocupación en los servicios de urgencias obligó a las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga a convocar a una reunión para tomar decisiones.

Fuentes de la secretaría de Salud de Bucaramanga informaron a Caracol Radio que los delegados de los diferentes municipios y de los centros de atención en salud se van a concentrar en el Centro de Gestión del Riesgo del Oriente en Floridablanca.

El objetivo es analizar lo que está ocurriendo con la gran cantidad de personas enfermas que llegan a las clínicas y a los hospitales como el Universitario de Santander, HUS.

Semanas atrás, el Hospital Internacional de Colombia ha advertido de una sobreocupación de hasta el 300% en los servicios de urgencias y de trauma.

Ese mismo fenómeno ocurre en otras instituciones prestadoras de salud; “la gente está descompensada por la falta de medicamentos y la demora en citas con especialistas y lo que podría ser un tratamiento ambulatorio termina en hospitalización”, indicaron las autoridades que convocan a la cita.

La Superintendencia de Salud ha reportado que durante el segundo semestre de 2025 los santandereanos reportaron 42.600 reclamos por la mala atención en este campo.