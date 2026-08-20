Obras inconclusas en Santander: es el balance más negativo presentado por la Cámara de comercio.

Bucaramanga

La veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó el informe anual de las obras inconclusas en el departamento de Santander y fue calificado como el más negativo de los últimos años pues no se evidencian avances en la mayoría de los proyectos.

Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la cámara de comercio, aseguró que “el balance, yo creo que puede ser uno de los más negativos que hayamos presentado en los últimos años, es un balance de obras inconclusas, de obras atrasadas, de algunas que no conectan nada, que es lo más delicado para mi”.

Agregó que la mayoría de obras requieren financiación del gobierno nacional y fueron recursos que no se vieron invertidos en los últimos cuatro años y aunque la prioridad del gobierno ahora debe ser la recuperación del occidente del país, sí espera que se pongan los ojos en Santander.

“Creo que es apremiante, que nuestros parlamentarios y la sociedad en su conjunto logremos que se prioricen nuevamente los proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Plurianual de Inversiones y tengamos la posibilidad de influir positivamente en estos proyectos para que realmente se puedan sacar adelante en materia de recursos”, indicó Rincón.

Fueron en total 13 obras las que la veeduría revisó y no se encuentran avances entre las cuales están la variante de San Gil, Curos - Málaga, Troncal del Magdalena Medio y el anillo vial externo metropolitano que sí es con recursos de orden departamental.