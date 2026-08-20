Atención: estos sectores de Bucaramanga tendrán cortes de luz durante el fin de semana

Varios sectores de Bucaramanga y otros municipios de Santander tendrán suspensión del servicio de energía entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto por trabajos de remodelación en la Subestación Conuco.

Las interrupciones tendrán diferentes horarios. Algunas serán de una hora. Mientras que en sectores como La Estancia y Parque La Flora se extenderán durante varias horas.

Viernes 21 de agosto

Entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. habrá suspensión del servicio en los barrios San Expedito y sectores de Altos del Cacique, en Bucaramanga.

En Floridablanca estarán afectados Arrayanes, Asdeflor, Belencito, Trinidad y sectores de Santa Helena.

Más tarde, entre las 5:00 p. m. y las 11:59 p. m., el corte llegará a Diamante II, Fontana, San Luis, Villa Diamante, Sotomayor, Campestre y sectores de Nueva Granada.

Además, desde las 5:00 p. m. del viernes hasta las 11:00 a. m. del sábado 22, estarán sin servicio el Centro Comercial Cacique, Neomundo, Jardín, La Estancia, Parque La Flora y sectores de Cabecera del Llano, excepto el área comprendida entre las carreras 33 y 35A y las calles 42 y 51.

También habrá interrupciones más cortas entre las 5:00 y las 6:00 p. m. del viernes y entre las 10:00 y las 11:00 a. m. del sábado en sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Charta, Guaca, Santa Bárbara, Silos y Tona.

En Bucaramanga estarán incluidos Bolarquí, Ricaurte, Mercedes, Conucos, La Ceiba, sectores de La Concordia, La Floresta, Monte Mayor y las veredas 10 de Mayo, Santa Bárbara, Retiro Chiquito, Retiro Grande Acueducto y San José.

Domingo 23 de agosto

El domingo, entre las 5:00 a. m. y las 7:00 p. m., la suspensión afectará Parque La Flora y La Estancia.

Además, habrá cortes entre las 5:00 y las 6:00 a. m. y nuevamente entre las 6:00 y las 7:00 p. m. en La Floresta, Monte Mayor y sectores de Cabecera del Llano entre las carreras 37 y 42 y las calles 40 y 51.

Esas mismas franjas también aplicarán para sectores rurales de Floridablanca, Piedecuesta, Charta, Guaca, Santa Bárbara, Silos y Tona.

ESSA recomendó a los usuarios desconectar o proteger los equipos eléctricos durante los trabajos, debido a que pueden presentarse oscilaciones cuando el servicio sea suspendido o restablecido.

La empresa también pidió no realizar trabajos cerca de las redes eléctricas, porque la energía podría volver en cualquier momento.

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