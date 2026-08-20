Un menor de edad falleció ahogado en el Parque de Las Aguas en Barboa, Antioquia

Barbosa- Antioquia

Este jueves se reportó la muerte de un menor de edad en un parque acuático de la entidad Área Metropolitana en el municipio de Barbosa, Norte del Valle de Aburrá. Hecho que está siendo investigado.

Según el reporte oficial del Área Metropolitana, el accidente en el que murió el menor de edad se registró en Parque de las Aguas durante una actividad recreativa en la que participaba la víctima, que falleció por ahogamiento.

Agrega que, una vez ocurre el accidente, se activaron los protocolos correspondientes con el personal de salud y de socorro.

“Las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas”, indicó en un comunicado.

También agrega que desde la entidad se está entregando la información requerida por las autoridades con el fin de que se adelante la investigación sobre este hecho.

De otro lado, la entidad está realizando un acompañamiento psicosocial a la familia del menor con un equipo profesional. Mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X lamentó el fallecimiento del menor y se solidarizó con la familia.

“Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”.