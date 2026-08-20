Un ataque con explosivos dentro de la mina Zijin dejó un vigilante muerto y otro lesionado

Vigilante murió por la detonación de un explosivo en la mina Zijin de Buriticá

Buriticá- Antioquia

En la madrugada de este miércoles se registró un ataque, al parecer con explosivos, en un socavón de la multinacional minera Zijin Continental Gold de Butírica, Occidente de Antioquia.

Según un reporte del caso conocido por Caracol Radio, el hecho se registró en la zona de la vereda Higabra, dentro de la mina, entre los niveles 1090 y 1091, donde estaban realizando un denominado cierre técnico. En el lugar estaban los dos trabajadores de la empresa de seguridad ATEMPI cuando ilegales les habrían accionado un artefacto explosivo que le ocasionó la muerte a Yeimer Antonio Martínez Gutiérrez y quedó lesionado por aturdimiento otro trabajador.

Fuentes de la zona consultadas por este medio de comunicación han manifestado que los ataques se incrementaron esta semana; relataron que el pasado lunes festivo hubo otra detonación de explosivos, ya que ese día al parecer había quedado herido otro vigilante que estaría en un estado crítico.

Los hechos son investigados por las autoridades para determinar a los responsables de estos ataques que se presumen serían ilegales, que evitan que la multinacional recupere los socavones.