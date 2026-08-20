Habitante de Moniquirá denuncia retrasos de más de seis meses en entrega de medicamentos

El habitante de Moniquirá denunció largas filas, desplazamientos y dificultades que enfrentan pacientes de Boyacá y Santander para reclamar sus medicamentos en Discolmets.

Moniquirá

José Agudelo, habitante de Moniquirá, denunció las dificultades que, según afirma, enfrentan pacientes de este municipio y localidades cercanas para acceder a medicamentos, situación que asegura se ha prolongado durante varios meses.

El ciudadano relató que su esposa, paciente oncológica, requiere medicamentos de manera permanente, entre ellos calcio y levotiroxina. Sin embargo, asegura que desde hace más de seis meses algunos de estos no han sido entregados de manera completa.

“Mi esposa es paciente oncológica y tiene que reclamar medicamentos mes a mes y de por vida. Ya llevamos más de seis meses en los que no le entregan algunos de estos medicamentos. Todo han sido dilaciones y más dilaciones”, afirmó.

El habitante señaló que, pese a haber recurrido a mecanismos judiciales para exigir la entrega de los tratamientos, las dificultades persisten. Según explicó, incluso ha tenido que interponer desacatos ante el incumplimiento de decisiones relacionadas con la entrega de los medicamentos.

Agudelo también describió las largas jornadas que deben afrontar los pacientes para intentar obtener sus tratamientos. Aseguró que ha tenido que llegar desde las dos de la mañana para hacer fila y que, después de varias horas de espera, en ocasiones recibe como respuesta que los medicamentos continúan pendientes o que no hay disponibilidad.

“Después de pasar varias horas sin desayunar, llega el mediodía, las dos de la tarde, y le dicen a uno: ‘Venga después’, ‘nosotros lo llamamos’ o ‘sus medicamentos siguen pendientes, no hay medicamentos’”, relató.

De acuerdo con Agudelo, la problemática no afectaría únicamente a habitantes de Moniquirá, pues al municipio también llegan pacientes provenientes de diferentes localidades de Boyacá y Santander para reclamar sus medicamentos.

El ciudadano manifestó además su preocupación por el impacto que estas dificultades pueden generar en la salud física y emocional de los pacientes. Como ejemplo, relató el caso de una mujer que, mientras esperaba para reclamar sus medicamentos, habría sufrido una crisis emocional y requirió la presencia de la Policía y una ambulancia.

“Es una situación muy crítica que llega incluso a afectar el estado emocional de las personas, porque ya no aguantan más”, sostuvo.

Agudelo indicó que, ante la falta de algunos medicamentos, las familias terminan recurriendo a la compra particular de los tratamientos, lo que representa una carga económica adicional para quienes deben asumir gastos de transporte, alimentación y otras necesidades del hogar.

Finalmente, el habitante de Moniquirá pidió que se adopten medidas para garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

“Hay personas que llegan desde las veredas más alejadas con la ilusión de conseguir sus medicamentos para poder mantenerse con vida. Pagan transporte, alimentación y otros gastos para llegar hasta Moniquirá y, después de todo ese esfuerzo, les dicen que no hay medicamentos”, concluyó.