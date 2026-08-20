CNE reconoce a Claudia López $4.941 millones por reposición de gastos de consulta presidencial 2026

A través de una resolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció al grupo significativo de ciudadanos Con Claudia Imparable, de la excandidata presidencial Claudia López, el derecho a recibir $4.991 millones por concepto de reposición de gastos de la consulta presidencial de 2026.

El documento señala que el reconocimiento corresponde a los 573.104 votos válidos obtenidos por López en la consulta interpartidista “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación”, realizada el pasado 8 de marzo.

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De acuerdo con la resolución, el CNE estableció que el valor reconocido asciende a $4.991.735.840. Sin embargo, de esa suma se descontarán $49.917.358 destinados a la contratación del sistema de auditoría externa.

De esta manera, el valor neto que será pagado a la excandidata presidencial es de $4.941.818.482.

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La resolución también deja constancia de un gasto por $304.200 que fue reportado por la campaña, pero que no tenía relación de causalidad con la actividad electoral, por lo que no fue tenido en cuenta para efectos de la reposición.

El CNE precisó que el reconocimiento se realiza “sin perjuicio de las investigaciones administrativas” que pueda adelantar la entidad y de la eventual aplicación del régimen sancionatorio si se comprueba el incumplimiento de las normas sobre financiación estatal de campañas.