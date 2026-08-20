Orsomarso se juega el último cupo a los cuadrangulares de la Liga Femenina de Fútbol

La Liga Femenina BetPlay de Fútbol definirá hoy al último equipo clasificado a los cuadrangulares, después de dos aplazamientos provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias ciudades del país el pasado 10 de agosto.

La disputa por el octavo lugar está entre Deportivo Independiente Medellín y Orsomarso, ambos con 19 puntos. El equipo antioqueño ocupa actualmente la octava posición con una diferencia de gol de +2, mientras que el conjunto vallecaucano es noveno con +1. Fortaleza, con 16 unidades y una diferencia de -9, todavía tiene posibilidades matemáticas, aunque necesita una combinación de resultados poco probable.

Los tres partidos que definirán la clasificación se jugarán a las 3:00 de la tarde, en horario unificado: DIM enfrentará a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot; Orsomarso recibirá a Deportivo Pasto en el estadio Raúl Miranda de Yumbo; y Santa Fe se medirá con Fortaleza en el estadio Olaya Herrera de Bogotá.

Para Orsomarso, la principal posibilidad es ganar y esperar que el DIM no lo haga. Si los dos equipos consiguen la victoria, el cuadro vallecaucano necesita superar al Medellín por al menos dos goles más en la diferencia de sus respectivos triunfos.

Fortaleza, por su parte, necesita ganar y esperar resultados favorables tanto en Medellín como en Yumbo. Sus 16 puntos y el -9 en diferencia de gol hacen mucho más complicada su clasificación.

Siete equipos ya tienen asegurado su lugar en la siguiente fase: Atlético Nacional (39 puntos), Deportivo Cali (38), Millonarios (35), América de Cali (32), Internacional de Bogotá (29), Internacional de Palmira (26) y Santa Fe (25).

Una vez se conozca el octavo clasificado, se realizará el sorteo de los cuadrangulares a las 5:30 de la tarde. Nacional y Deportivo Cali serán los cabezas de serie.

Los ocho equipos serán distribuidos en dos grupos y los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores de esas llaves disputarán el título de la Liga Femenina y asegurarán los dos cupos de Colombia para la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en octubre en Ecuador.