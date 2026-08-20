Cinco futbolistas de equipos vallecaucanos en la convocatoria de Colombia Sub-17
Santiago Vallecilla, Matías Caicedo, Sergio Martínez, Óscar Caicedo y Daniel Ortiz fueron llamados para la preparación del Mundial Sub-17.
La Selección Colombia Sub-17, actual campeona del CONMEBOL Sub-17 Masculino, continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 con presencia de cinco futbolistas vinculados a equipos del Valle del Cauca.
El técnico Fredy Hurtado convocó a 23 jugadores para una concentración que se desarrollará en Barranquilla entre el 20 y el 25 de agosto. Posteriormente, el equipo viajará a México, donde disputará dos partidos amistosos ante la selección local.
Entre los convocados aparecen Santiago Vallecilla González y Daniel Augusto Ortiz Herrán, ambos del Deportivo Cali; Matías Caicedo Sinisterra, de Independiente Yumbo; Sergio Andrés Martínez Torres, de Orsomarso; y Óscar Julián Caicedo Congo, de Internacional de Palmira.
Los cinco hacen parte de una nómina que busca mantener el proceso de preparación de la Tricolor de cara a su participación en el Mundial de la categoría, luego del título conseguido en el campeonato sudamericano.
Convocatoria completa:
- Miguel Angel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
- Luis Eduardo Maturana Moreno – Independiente Medellín
- Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
- Simón Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional
- Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C
- Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
- Matias Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
- Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
- Anderson Yair Murillo Mosquera – Independiente Medellín
- Eider Luis Carrillo Córdoba – Independiente Medellín
- Jeison David Sinisterra Quiñones – Aafp
- Edwin Fernelis Echeverria Muñoz – Atlético Nacional
- Sergio Andrés Martínez Torres – Orsomarso S.C
- Juan Pablo Mosquera Córdoba – Independiente Santa Fe
- Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional
- Weiner Andrés Martinez – Envigado
- Anyelo Antonio Franco Fuentes – Independiente Medellín
- Maikel Jhoan Peña Mera – Colo Colo (Chi)
- Samuel Martínez Correa – Envigado
- Yeiler Mosquera Caicedo – Atlético Nacional
- Óscar Julian Caicedo Congo – Internacional De Palmira
- Daniel Augusto Ortiz Herran – Deportivo Cali
Cuerpo técnico:
- Fredy Hurtado Abadía – Director Técnico
- Hernando Patiño Álavrez – Asistente Técnico
- Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
- Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros
- David Alejandro Torres Solano – Médico
- Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Fsioterapeuta
- Johan Sebastían Pineda Castaño – Fisioterapeuta
- Sebastián Muñoz Castro – Kinesiologo
- Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista
- Jhon Franklin Ospina Osorio – Utilero