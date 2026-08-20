Cinco futbolistas de equipos vallecaucanos en la convocatoria de Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17, actual campeona del CONMEBOL Sub-17 Masculino, continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 con presencia de cinco futbolistas vinculados a equipos del Valle del Cauca.

El técnico Fredy Hurtado convocó a 23 jugadores para una concentración que se desarrollará en Barranquilla entre el 20 y el 25 de agosto. Posteriormente, el equipo viajará a México, donde disputará dos partidos amistosos ante la selección local.

Entre los convocados aparecen Santiago Vallecilla González y Daniel Augusto Ortiz Herrán, ambos del Deportivo Cali; Matías Caicedo Sinisterra, de Independiente Yumbo; Sergio Andrés Martínez Torres, de Orsomarso; y Óscar Julián Caicedo Congo, de Internacional de Palmira.

Los cinco hacen parte de una nómina que busca mantener el proceso de preparación de la Tricolor de cara a su participación en el Mundial de la categoría, luego del título conseguido en el campeonato sudamericano.

Convocatoria completa:

Miguel Angel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C

Luis Eduardo Maturana Moreno – Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Simón Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional

Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C

Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matias Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Independiente Medellín

Eider Luis Carrillo Córdoba – Independiente Medellín

Jeison David Sinisterra Quiñones – Aafp

Edwin Fernelis Echeverria Muñoz – Atlético Nacional

Sergio Andrés Martínez Torres – Orsomarso S.C

Juan Pablo Mosquera Córdoba – Independiente Santa Fe

Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional

Weiner Andrés Martinez – Envigado

Anyelo Antonio Franco Fuentes – Independiente Medellín

Maikel Jhoan Peña Mera – Colo Colo (Chi)

Samuel Martínez Correa – Envigado

Yeiler Mosquera Caicedo – Atlético Nacional

Óscar Julian Caicedo Congo – Internacional De Palmira

Daniel Augusto Ortiz Herran – Deportivo Cali

Cuerpo técnico: