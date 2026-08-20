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20 ago 2026 Actualizado 14:22

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Cinco futbolistas de equipos vallecaucanos en la convocatoria de Colombia Sub-17

Santiago Vallecilla, Matías Caicedo, Sergio Martínez, Óscar Caicedo y Daniel Ortiz fueron llamados para la preparación del Mundial Sub-17.

Foto: Fcf

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La Selección Colombia Sub-17, actual campeona del CONMEBOL Sub-17 Masculino, continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 con presencia de cinco futbolistas vinculados a equipos del Valle del Cauca.

El técnico Fredy Hurtado convocó a 23 jugadores para una concentración que se desarrollará en Barranquilla entre el 20 y el 25 de agosto. Posteriormente, el equipo viajará a México, donde disputará dos partidos amistosos ante la selección local.

Entre los convocados aparecen Santiago Vallecilla González y Daniel Augusto Ortiz Herrán, ambos del Deportivo Cali; Matías Caicedo Sinisterra, de Independiente Yumbo; Sergio Andrés Martínez Torres, de Orsomarso; y Óscar Julián Caicedo Congo, de Internacional de Palmira.

Los cinco hacen parte de una nómina que busca mantener el proceso de preparación de la Tricolor de cara a su participación en el Mundial de la categoría, luego del título conseguido en el campeonato sudamericano.

Convocatoria completa:

  • Miguel Angel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
  • Luis Eduardo Maturana Moreno – Independiente Medellín
  • Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
  • Simón Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional
  • Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C
  • Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C
  • José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
  • Matias Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
  • Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
  • Anderson Yair Murillo Mosquera – Independiente Medellín
  • Eider Luis Carrillo Córdoba – Independiente Medellín
  • Jeison David Sinisterra Quiñones – Aafp
  • Edwin Fernelis Echeverria Muñoz – Atlético Nacional
  • Sergio Andrés Martínez Torres – Orsomarso S.C
  • Juan Pablo Mosquera Córdoba – Independiente Santa Fe
  • Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional
  • Weiner Andrés Martinez – Envigado
  • Anyelo Antonio Franco Fuentes – Independiente Medellín
  • Maikel Jhoan Peña Mera – Colo Colo (Chi)
  • Samuel Martínez Correa – Envigado
  • Yeiler Mosquera Caicedo – Atlético Nacional
  • Óscar Julian Caicedo Congo – Internacional De Palmira
  • Daniel Augusto Ortiz Herran – Deportivo Cali

Cuerpo técnico:

  • Fredy Hurtado Abadía – Director Técnico
  • Hernando Patiño Álavrez – Asistente Técnico
  • Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
  • Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros
  • David Alejandro Torres Solano – Médico
  • Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Fsioterapeuta
  • Johan Sebastían Pineda Castaño – Fisioterapeuta
  • Sebastián Muñoz Castro – Kinesiologo
  • Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista
  • Jhon Franklin Ospina Osorio – Utilero

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