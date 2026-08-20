Cali: joven perdió su casa y su sustento: ahora busca dónde vivir con su mamá y su perrita

Joven perdió su casa y su sustento: ahora busca dónde vivir con su mamá y su perrita

Juan Felipe García sobrevivió al terremoto junto a su mamá, Lucy Patricia, y su perrita Kiara, pero en cuestión de segundos perdió su vivienda en el barrio El Cedro, además de la motocicleta que había comprado apenas mes y medio antes y con la que esperaba trabajar de manera independiente.

Durante el sismo, Juan Felipe alcanzó a reaccionar, tomó a su mamá y a Kiara y los llevó hasta una mesa para protegerse. Mientras permanecían allí, sintieron cómo el techo de la vivienda colapsaba. Al terminar el movimiento, encontraron destruidas la habitación, la sala, la cocina y la motocicleta.

Juan Felipe alcanzó a reaccionar, tomó a su mamá y a Kiara y los llevó hasta una mesa para protegerse. Ampliar Juan Felipe alcanzó a reaccionar, tomó a su mamá y a Kiara y los llevó hasta una mesa para protegerse. Cerrar

Para Lucy Patricia, haber salido con vida tiene un significado especial. Según contó, en medio de los escombros de la habitación quedó en pie únicamente una imagen de la Virgen y un cuadro que pertenecía a su madre. Ella considera que ese hecho fue un milagro que los protegió durante el terremoto.

Según contó, en medio de los escombros de la habitación quedó en pie únicamente una imagen de la Virgen y un cuadro que pertenecía a su madre. Ampliar Según contó, en medio de los escombros de la habitación quedó en pie únicamente una imagen de la Virgen y un cuadro que pertenecía a su madre. Cerrar

Parte de la estructura de un edificio vecino cayó sobre la vivienda y provocó graves daños. La casa quedó sin electricidad ni gas y ya no es habitable. La emergencia también destruyó parte de los elementos con los que Lucy Patricia comenzaba un emprendimiento de venta de jugos.

Parte de la estructura de un edificio vecino cayó sobre la vivienda y provocó graves daños. Ampliar Parte de la estructura de un edificio vecino cayó sobre la vivienda y provocó graves daños. Cerrar

Pero en medio de la tragedia apareció la solidaridad. La comunidad les ha llevado alimentos y colchones y también ayudó con la atención veterinaria de Kiara, una perrita de ocho años que tiene dificultades para movilizarse.

Además, Juan Felipe recibió una noticia inesperada: una empresa decidió regalarle una motocicleta para que pueda recuperar su principal herramienta de trabajo. La ayuda fue gestionada por Marlon, integrante de la comunidad Moto Explorer, quien también busca apoyar a Lucy Patricia para que pueda recuperar su emprendimiento.

Ahora la prioridad de la familia es encontrar una vivienda en alquiler. Ya recibieron ayuda para cubrir diez días, pero no han logrado encontrar un lugar adecuado para los tres. Lucy Patricia tiene dificultades para subir y bajar escaleras, por lo que buscan preferiblemente un inmueble en un primer o segundo piso y que permita vivir con Kiara.

Mientras intentan reconstruir su vida, Juan Felipe asegura que no están pidiendo lujos, sino una oportunidad para volver a trabajar, estudiar y ayudar a su mamá.