La Procuraduría y la Defensoría intervienen ante la Nueva EPS por fallas en la atención de salud

Colombia

La Nueva EPS recibió una tutela de la Defensoría del Pueblo a través de la Superintendencia Nacional de Salud, por la suspensión de sus servicios en el marco de la emergencia nacional que ha tenido afectaciones en diferentes departamentos del país, zonas rurales y en comunidades indígenas.

Lo que ha provocado que pacientes indígenas y acompañantes deban desplazarse desde comunidades apartadas hasta el municipio de Mitú, para acceder a servicios médicos que no están disponibles en sus territorios.

La entidad al tener deudas con sus prestadores dificulta la prestación del servicio, causando varios problemas en pacientes del Hospital San Antonio en Vaupés, pues no cuentan con alojamiento, alimentación, transporte, recogida, retorno de pacientes y acompañantes, la continuidad de la atención en salud, no cuentan con condiciones adecuadas para cubrir sus necesidades básicas.

Algunos de los pacientes remitidos a Mitú denuncian que llevan varias noches durmiendo en pasillos o en el piso mientras esperan atención médica o regresar a sus comunidades. A esto se suma que el albergue Sukurame tampoco cuenta, actualmente, con disponibilidad de cupos, reduciendo así las alternativas para pacientes que requieren permanecer en Vaupés.

La suspensión de los servicios de albergues por obligaciones pendientes de la Nueva EPS con sus prestadores no es asunto nuevo, sino que en 2023 se presentó una situación similar en el que la Defensoría del Pueblo pidió la pronta atención de 100 personas de comunidades indígenas afectadas, porque las falencias administrativas no deben tener un impacto negativo en la atención de los usuarios del sistema de salud.

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Pronunciamiento de la Procuraduría

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación como entidad de prevención e intervención judicial adelantó acciones hacia la Nueva EPS, para proteger los recursos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSSS) y preservar su destinación específica.

Para suspender 40 procesos ejecutivos acumulados y el levantamiento de medidas cautelares que afectaron recursos embargados del sistema de salud, dentro del proceso 2023-484, adelantado ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

En este contexto, la Procuraduría hizo un llamado al Agente Especial Interventor de la Nueva EPS para que garantice que los recursos liberados sean utilizados de manera efectiva, oportuna y transparente, además de fortalecer la atención de los afiliados y contribuir a la gestión de la emergencia social y económica derivada del terremoto del 10 de agosto de 2026.

El Ministerio Público recordó que la protección de los recursos del SGSSS tienen como finalidad garantizar que estos cumplan su destinación constitucional y legal y se traduzcan en acceso oportuno a los servicios de salud, continuidad de los tratamientos y protección efectiva del derecho fundamental a la salud.

El panorama para la EPS

En primer lugar, los usuarios del Hospital San Antonio piden una solución efectiva a la Nueva EPS y tener garantías de atención en cuanto al alojamiento y alimentación de los pacientes durante el tiempo que permanezcan en la capital del Vaupés.

En segundo lugar, la Procuraduría General de la Nación incitó a la entidad para destinar los recursos liberados de embargos hacía los usuarios damnificados por el terremoto, así como garantizar el acceso oportuno en los servicios médicos, la continuidad en los tratamientos y la protección efectiva del derecho de salud.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo pide a la Nueva EPS la implementación inmediata de un plan de contingencia ante la falta de cupos o suspensión de servicios, todo esto dentro del marco normativo que prioriza la atención de niños, niñas, jóvenes, mujeres gestantes, adultos mayores y comunidades étnicas.

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