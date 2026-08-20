Cerca de 18 mil vehículos dejaron de transitar en Duitama durante el Día sin Carro y sin Moto

La jornada permitió una reducción cercana al 39,5 % en la concentración de gases contaminantes y de 11,17 decibeles en el ruido ambiental.

Duitama

Duitama reportó una reducción cercana al 39,5 % en la concentración promedio de gases contaminantes durante la jornada del Día sin Carro y sin Moto, según el balance preliminar entregado por la secretaria de Tránsito y Transporte, Pilar Giraldo.

La funcionaria señaló que la jornada también permitió evidenciar una disminución de 11,17 decibeles en el ruido ambiental, resultados que calificó como positivos para la calidad del aire y el ambiente de la ciudad.

“Los primeros indicadores son muy positivos, especialmente en cuanto a la calidad del aire. Las mediciones preliminares muestran una reducción cercana al 39,5 % en la concentración promedio de gases contaminantes. En cuanto al ruido ambiental, se evidenció una disminución de 11,17 decibeles”, explicó.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, se estimaba que alrededor de 18.000 vehículos, entre automóviles y motocicletas, dejarían de circular durante la jornada, cifra que se habría cumplido favorablemente.

Giraldo destacó que los resultados no se limitaron a las mediciones ambientales y señaló que durante el Día sin Carro y sin Moto también se percibió una ciudad con mayor tranquilidad, menos estrés y una sensación general de mayor seguridad en el espacio público.

En materia de seguridad vial, “La jornada dejó un balance favorable, con dos choques simples, sin personas heridas ni fallecidas. Asimismo, las autoridades realizaron actividades de sensibilización a 91 personas sobre las normas de tránsito”, dijo.

Finalmente, la secretaria resaltó que durante la jornada también se observó un aumento en el uso del transporte público, como una de las alternativas de movilidad utilizadas por los habitantes de Duitama ante la restricción para circular en vehículos particulares.