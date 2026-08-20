Gobernador de Antioquia propone reforzar ofensiva contra grupos armados y cultivos ilícitos

Durante el foro internacional Economía Criminales y Control Territorial, realizado en alianza con Prisa Radio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que uno de los principales retos del nuevo Gobierno será recuperar la seguridad en los territorios y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados.

Entre las medidas que mencionó está retomar acciones contra los cultivos ilícitos que debería tener en cuenta el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella.

El mandatario también puso el foco en las rentas criminales que sostienen a las estructuras armadas. A su juicio, una estrategia de seguridad debe concentrarse en reducir los recursos económicos que permiten la operación de estos grupos.

Objetivos de alto valor

El gobernador aseguró que Antioquia ya ha avanzado en la identificación de objetivos de alto valor dentro de las estructuras criminales que operan en el departamento.

“Nosotros en Antioquia, por ejemplo, definimos 19 de ellos de distintas estructuras”, explicó, al referirse a personas que, según su planteamiento, deberían ser priorizadas dentro de las operaciones contra los grupos armados.

Otro de los planteamientos centrales del gobernador fue su visión sobre la relación entre seguridad y construcción de paz.

El mandatario sostuvo que la reducción de la violencia requiere una respuesta institucional que combine acciones de seguridad con justicia y oportunidades sociales.

“La paz no se consolida contemporizando con el crimen como es una premisa, una convicción de este gobierno, sino imponiéndola con seguridad, justicia y oportunidades sociales”, afirmó Rendón.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: