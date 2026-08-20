Deportivo Cali podrá jugar con público tras revisión de su estadio por el terremoto

El Deportivo Cali confirmó que el estadio del club se encuentra habilitado para recibir público, luego de una inspección técnica realizada tras el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el comunicado publicado por la institución, el club contrató a la firma Martínez y Manrique Arquitectura e Ingeniería para realizar una revisión de la estructura del estadio y determinar si estaba en condiciones de recibir eventos con aglomeraciones de espectadores.

Tras varios días de evaluación, los especialistas concluyeron que el escenario no presenta daños estructurales y, por lo tanto, está habilitado para recibir público.

De esta manera, el partido entre Deportivo Cali e Internacional de Bogotá, correspondiente a la Liga BetPlay y programado para este domingo 23 de agosto, podrá disputarse con asistencia de espectadores.

En paralelo, el Deportivo Cali también continúa reforzando su plantilla para el segundo semestre. El club anunció la llegada del extremo Alexis Castillo Manyoma, quien se incorporará en condición de préstamo procedente de Estudiantes de La Plata. El futbolista, de 23 años, tiene experiencia con las selecciones Colombia juveniles y se suma al equipo para fortalecer el frente de ataque.

La noticia llega mientras el club también confirmó una baja importante para su plantel. El mediocampista Kalazán Suárez sufrió un trauma indirecto en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del viernes 14 de agosto.

Después de los estudios médicos y las imágenes diagnósticas, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA). El jugador será valorado por el servicio de ortopedia y posteriormente será programado para la intervención quirúrgica correspondiente.

Así, el Deportivo Cali podrá volver a contar con sus hinchas en su estadio este domingo, aunque deberá afrontar el compromiso ante Internacional de Bogotá con la ausencia de Suárez por una lesión que requerirá cirugía.