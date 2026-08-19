Gobernación de Antioquia y El Grupo EPM entregan nuevas soluciones de agua potable en el Suroeste

Medellín

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM entregaron dos sistemas de potabilización que beneficiarán a diferentes comunidades en el Suroeste antioqueño, ubicadas a unos 45 minutos del casco urbano del municipio Heliconia.

Con esta entrega, la alianza alcanza 101 soluciones de potabilización instaladas en Antioquia: 72 nuevas y 29 mejoradas, beneficiando a más de 15 mil personas de las subregiones de Urabá, Norte, Nordeste, Oriente, Magdalena Medio, Suroeste y Bajo Cauca.

Susana Ochoa Henao, la primera dama de Antioquia, destacó que el programa busca mejorar las condiciones de higiene y salud de las comunidades rurales, especialmente en las instituciones educativas. El acceso a agua tratada, contribuye a prevenir enfermedades y favorece la preparación segura de alimentos.

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Un propósito hacia la educación y bienestar social

Por su parte, Lina Victoria Hoyos, directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM, aseguró que el proyecto potable se articula con otras estrategias departamentales, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), generando impactos positivos en la salud y en la permanencia escolar por medio del manejo de agua limpia en las jornadas de alimentación.

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM ejecutan una inversión conjunta de 11.989 millones de pesos para desarrollar el programa de agua potable. Del total de los recursos, el 83 % es aportado por la Gobernación de Antioquia y el 17% por la Fundación Grupo EPM. La participación del Departamento proviene de la estrategia BienEstar, una apuesta para reducir el hambre en las poblaciones más vulnerables.