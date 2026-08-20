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20 ago 2026 Actualizado 11:13

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Dispararon y lanzaron un explosivo contra subestación de Policía en zona rural de El Cerrito, Valle

Dos hombres en moto atacaron la subestación de Santa Elena. No hubo heridos y autoridades buscan a los responsables

Ataque a Policía de Ibagué

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Cali
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Dos hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron la subestación de Policía del corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito, Valle.

Según información preliminar, los sujetos dispararon en varias oportunidades contra la fachada de la estación y posteriormente lanzaron un artefacto explosivo que detonó frente a las instalaciones.

Afortunadamente, el ataque no dejó personas heridas. Durante la huida, los responsables habrían dejado un cilindro sobre la vía que comunica Amaime con el casco urbano de El Cerrito.

Las autoridades verificaron el cilindro y, preliminarmente, establecieron que no tendría explosivos. Se activó el plan de defensa para ubicar a los responsables y establecer si tendrían relación con las disidencias de las FARC.

La población del corregimiento no resultó afectada por el ataque.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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