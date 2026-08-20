Dispararon y lanzaron un explosivo contra subestación de Policía en zona rural de El Cerrito, Valle

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron la subestación de Policía del corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito, Valle.

Según información preliminar, los sujetos dispararon en varias oportunidades contra la fachada de la estación y posteriormente lanzaron un artefacto explosivo que detonó frente a las instalaciones.

Afortunadamente, el ataque no dejó personas heridas. Durante la huida, los responsables habrían dejado un cilindro sobre la vía que comunica Amaime con el casco urbano de El Cerrito.

Las autoridades verificaron el cilindro y, preliminarmente, establecieron que no tendría explosivos. Se activó el plan de defensa para ubicar a los responsables y establecer si tendrían relación con las disidencias de las FARC.

La población del corregimiento no resultó afectada por el ataque.