El Gobierno Nacional prorrogó el permiso de exploración de Quebradona en Jericó hasta el 2027

Antioquia

De nuevo se prende la polémica en el Suroeste de Antioquia por cuenta de la mina Quebradona y una reciente decisión de la Agencia Nacional de Minería en las poblaciones rurales de Jericó y Támesis.

La Agencia Nacional de Minería, luego de analizar la información técnica, jurídica y la argumentación de la multinacional AngloGold Ashanti en el proyecto Quevradoina, decidió prorrogar hasta diciembre de 2027 la exploración en predios de las dos poblaciones antes mencionadas en el Suroeste del departamento.

“Durante este periodo, la compañía deberá completar los estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico, entre otros análisis especializados. Estos trabajos permitirán profundizar en el conocimiento del área y contar con información más completa para definir los siguientes pasos del proyecto. La ANM continuará realizando el seguimiento al proyecto para verificar el cumplimiento de estas obligaciones”, recalcó la entidad nacional.

Agrega que la empresa AngloGold Ashanti deberá planificar y presentar una estrategia de relacionamiento con las poblaciones impactadas en Jericó y Támesis.

Respuesta de la mesa ambiental de Jericó

Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, lamentó esta decisión del gobierno nacional y la calificó como equivocada e irresponsable, ya que la misma entidad ya había tomado una decisión contraria a la reciente decisión.

“Nosotros estamos considerando que esta medida debe ser contestada por los movimientos sociales defensores del agua, hacerlo, como siempre lo hemos hecho, de manera pacífica, pero contundente, y ya buscaremos con nuestros abogados los recursos jurídicos que nos quedan para seguir defendiendo nuestros territorios”.

Agrega que ve el panorama bastante oscuro en cuanto a los intereses de las multinacionales que estarían afectando a las comunidades nacionales.