Cerrada la vía entre Ituango y Medellín, por presencia de artefacto explosivo y bandera de las Farc

Antioquia

La vía que comunica a Ituango con Medellín, en el sector de la vereda Agua Linda, se mantiene cerrada en este momento debido a la detección de un artefacto explosivo y una bandera alusiva a las Farc. Así lo informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien advirtió que la medida del cierre busca proteger la vida de los habitantes y de quienes transitan por esa zona.

El Ejército Nacional y la Policía se encuentran en el lugar adelantando los procedimientos técnicos necesarios para neutralizar la amenaza y restablecer la movilidad de manera segura. Por ahora, las autoridades no han precisado el tiempo estimado para la reapertura del corredor.

Esto dijo el brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División, sobre el trabajo realizado en la zona: “Ya sabemos el modus operandi: pueden ser trampas colocadas por ellos mismos, un cilindro como trampa, pero los explosivos en otro punto. Entonces están tomando todas las medidas. En este caso sabemos que lo que quieren es bajar la presión que se le tiene a la estructura 36 allá sobre Briceño, y lo mismo, porque saben que sigue esa área para poder contrarrestar todo el accionar delictivo de los grupos armados generales, sean disidencias de Farc o sean del Clan del Golfo”.

Según las autoridades, en ese sector delinquen los frentes 18 y 36 de las Farc, así como la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.

La situación mantiene en alerta a las comunidades de la zona y a los transportadores que dependen de esta vía para comunicarse con el centro del departamento.

Por otra parte, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona aprovechó el anuncio para hacer un llamado al nuevo Gobierno Nacional: pidió combatir con toda la determinación a estas organizaciones criminales y garantizar que la Fuerza Pública cuente con las capacidades, el respaldo y las órdenes claras para perseguirlas, capturar a sus cabecillas y llevarlos ante la justicia.