Combates en Briceño dejaron un presunto ilegal muerto y una casa afectada por los disparos

Briceño- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército entregó un reporte de los combates reportados la tarde del miércoles en zona rural del municipio de Briceño en el Norte de Antioquia. La entidad reportó una persona muerta en medio de la situación que generó zozobra entre la comunidad.

Según el reporte de la entidad militar, la confrontación fue con la subestructura Luis Hernando Roso Bertel del Clan del Golfo con tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 en la vereda Chorrillos, ubicada a unas dos horas del área urbana.

“Como resultado de esta acción, se reportó la muerte en desarrollo de operaciones militares y un presunto integrante de la estructura y la incautación de 4 fusiles, además de material de intendencia. Esta operación, desarrollada de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, permite afectar las capacidades armadas y logísticas de esta estructura ilegal”, reportó el Teniente Coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot.

La comunidad reportó que una vivienda de la vereda donde se registró la confrontación armada quedó bastante afectada por los múltiples tiros de fusil que impactaron la casa en las ventanas, la fachada y algunos enseres como una nevera. Por fortuna, no se reportaron personas civiles afeitadas.