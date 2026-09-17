Medellín habilitará más de 80 puntos para la Jornada Nacional de Vacunación

Medellín

La Alcaldía de Medellín habilitará más de 80 puntos de atención en las 16 comunas y cinco corregimientos durante la Jornada Nacional de Vacunación, que se desarrollará este 18 y 19 de septiembre. La estrategia busca que la ciudadanía revise sus esquemas y complete las dosis pendientes de manera gratuita.

Las actividades iniciarán el viernes 18 de septiembre con la Vacunatón Nocturna, la cual ofrecerá horario extendido entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m.. Por su parte, el sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la jornada central de inmunización en las sedes asignadas.

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Biológicos disponibles y llamado a la comunidad

La oferta contempla sin costo las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), además de biológicos contra el covid-19, VPH, sarampión, fiebre amarilla e influenza. La aplicación se realizará según la edad, condición de salud y antecedentes de cada usuario.

La Secretaría de Salud instó a padres, madres y cuidadores a verificar los carnés y ponerse al día con los biológicos. La administración recordó que la vacunación es gratuita y constituye la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades en todas las etapas de la vida.