Envigado intensifica controles viales y de seguridad en sectores estratégicos del municipio

Medellín

La Alcaldía de Envigado, en articulación con la Fuerza Pública, desplegó un comando situacional y operativos sorpresa como el Plan Cazador para intervenir diversos sectores del municipio. La estrategia busca atender directamente las solicitudes de la comunidad y reforzar la tranquilidad territorial.

Las acciones se concentraron en puestos de control estratégicos, verificación a parqueaderos y establecimientos comerciales, e intervenciones a habitantes de calle en la Avenida Regional y canalizaciones. La jornada contó con el apoyo de la Policía, el Ejército, el GAULA, Bomberos y secretarías locales.

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Resultados y balance de la intervención

El despliegue institucional dejó como resultado dos capturas por orden judicial y dos capturas por estupefacientes. Asimismo, las autoridades lograron la recuperación de una motocicleta reportada como robada durante los controles en vía pública.

En materia de convivencia y movilidad, se impusieron 17 comparendos por el Código de Policía y 142 comparendos de tránsito. Finalmente, los operativos permitieron la inmovilización de 9 motocicletas por no cumplir con la normatividad vigente.