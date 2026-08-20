Así cometieron miembros del Gaula Militar diez falsos positivos en Boyacá entre 2005 y 2008

Boyacá

En Paipa se desarrolla la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde 24 exintegrantes del Gaula Militar adscritos a Boyacá comparecen ante los familiares de las víctimas para entregar detalles sobre hechos ocurridos en el departamento. Durante la primera jornada, los comparecientes revelaron ante padres, hermanos, hermanas e hijos de las víctimas detalles del entramado que habría sido utilizado para asesinar a 11 personas en Aquitania, Sogamoso y Tunja.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, en Boyacá se registran 191 víctimas directas entre 1990 y 2016. De ellas, el 88,14 % son hombres, el 10,73 % mujeres y el 1,13 % personas intersexuales. El 52,4 % de las víctimas tenía entre 18 y 28 años; el 33 %, entre 29 y 44 años; el 9,7 %, entre 45 y 64 años, y el 3,8 % correspondía a menores de edad. En cuanto a sus actividades u ocupaciones, el 74,46 % eran campesinos, el 13,1 % trabajadores informales, el 4,7 % desempleados y el 3,5 % consumidores de drogas.

En esta primera sesión, los exintegrantes del Gaula narraron cómo, según sus testimonios, recibieron las órdenes, planearon, capturaron y asesinaron a Jhon Marco Avella Cristancho, Luis Francisco Preciado Rojas, Miguel Ángel Santiago y William Villalobos Alvarado, el 7 de febrero de 2004, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Aquitania.

El exintegrante del Gaula aseguró ante los magistrados y las familias que conocía desde antes de salir del batallón cuál sería el desenlace de la operación y señaló directamente al entonces mayor Fandiño.

“Señoras víctimas, la verdad es que, en su momento, el señor Fandiño sí nos dio la orden. Cuando salimos del batallón, yo ya sabía que íbamos a asesinar a sus seres queridos. Esa es la realidad”.

El compareciente también explicó ante el magistrado las circunstancias en las que, según su versión, se habría impartido la orden y quiénes habrían participado en el operativo.

Magistrado: “Pero esa orden, como tal, ¿en qué momento se las dio a ustedes y a quiénes?”

Compareciente: “Pues, yo que me acuerdo, más o menos, a los soldados que íbamos con el señor capitán Salinas”.

Durante su declaración, aseguró además que se entregaron armas y material que posteriormente habría sido utilizado para presentar a las víctimas como integrantes de organizaciones armadas.

“Señor magistrado, se implantó un fusil AK-47 con dos granadas de mano que, en presencia mía, le entregó el coronel Javier Parra al señor capitán Salinas. Igualmente, nos entregó un paquete de panfletos extorsionistas membretados con un frente”.

El compareciente señaló que dentro del Gaula existían armas que podían ser utilizadas para hacerlas aparecer como pertenecientes a las víctimas.

“La otra situación era que siempre a los soldados se les decía que no se preocuparan, que llevaran o no llevaran armamento las víctimas, porque ahí había armas para poner”.

También relató el supuesto traslado de armamento desde Puerto Boyacá hasta Sogamoso, luego de un viaje al Magdalena Medio.

“Esas armas existían en el Gaula, ya que el señor Rafael Pandiño Mora me envió a mí y al capitán Salinas al Magdalena Medio, a las Autodefensas del Magdalena Medio, y allá nos entregaron un armamento que trasladamos desde Puerto Boyacá hasta Sogamoso, Boyacá”.

“¿Se enteró de lo que realmente había ocurrido?”

Uno de los momentos de la audiencia estuvo relacionado con la pregunta sobre si los militares conocieron que las personas asesinadas no eran guerrilleros.

Magistrado: “¿Se enteró de lo que realmente había ocurrido, que se había presentado una ejecución extrajudicial?”

Compareciente: “La verdad, yo recuerdo que nosotros fuimos una vez a la brigada. Mi general nos preguntó, a Juan Daniel y a mí nos preguntó: ‘Oiga, ¿esos muchachos en realidad eran guerrilleros?’. Y nosotros le dijimos: ‘No, mi general, ellos no eran guerrilleros’”.

El compareciente agregó:

“Pero, según las informaciones que se estaban manejando con el informante, ellos sí pertenecían a una banda, una banda que operaba entre Sogamoso y Yopal”.

Sobre su propia participación en los hechos, explicó cuál habría sido su función dentro de la operación:

“Mi actuación en esa operación estaba encausada y mi rol era muy claro: yo tenía que llegar, disparar las armas y disparar desde adentro del vehículo. En mi caso, yo no le disparé a ninguno; yo disparé las armas desde las manos de las víctimas, las disparé y disparé dentro del vehículo, que eran las instrucciones que yo tenía del señor Rafael Pandiño Mora desde que se inició la operación”.

Las declaraciones de los exintegrantes del Gaula fueron escuchadas por padres, hermanos, esposas e hijos de las personas asesinadas. Una de las madres tomó la palabra y cuestionó directamente al compareciente sobre las decisiones tomadas durante el operativo.

Víctima: “¿Por qué ustedes fueron tan fríamente, como usted lo escuchó? Porque usted pica una herida más cuando dice que ustedes recibieron una orden, miraron que iban a ir las cuatro personas, en un momento que ellos nunca se imaginaron que ese era su último día de vida”.

La mujer continuó con sus preguntas:

Víctima: “Ustedes, en ese momento, en el trayecto porque tengo entendido que desde las 12 del día, en el batallón, ese sábado, ya estaban casi saliendo a esperarlos allá, o como haya sido, ¿ustedes en esos momentos no pensaron primero en verificar? Ustedes son personas muy inteligentes. Haber dicho: ‘No, paremos el carro, miremos, verifiquemos quiénes van’. Pero así, de noche, van y los cogen, los sacan”.

En otro momento, la víctima habló de los 22 años que, según relató, ha esperado para conocer directamente lo ocurrido con su hijo y cuestionó la forma en que los hechos fueron ejecutados.

Víctima: “¿Usted cree que qué he sentido yo cuando los he escuchado decir que les dieron la orden: ‘¿Mátenlos, mátenlos’? Yo no soy capaz de matar una gallina, un perro, porque siento miedo, siento tristeza, siento dolor, y ustedes, tan fríamente, hicieron eso”.

La mujer agregó:

Víctima: “Eso sí me duele. Me duele peor escucharlos decirlo de esa manera, tan fríamente. Eso ha sido una tortura de 22 años, día y noche, esperando oírlo. Yo solo quería escuchar eso”.

Luego describió las heridas que habría sufrido su hijo:

Víctima: “¿Cómo cogieron a mi hijo? Le quitaron la vida. Ahora él tiene tres tiros: dos en la espalda y uno que le salió por acá. Él quedó vivo; para mí, él quedó vivo. Ustedes lo miraron desangrarse y no hicieron nada. Y había varios, no estaba solo usted”.

Finalmente, cuestionó nuevamente al compareciente por su presunta responsabilidad y por la influencia que, según ella, habría ejercido sobre otros integrantes del grupo.

Víctima: “Usted dio la orden, yo creo que sí. La verdad es que usted antes les lavó el cerebro a los otros para que hicieran todo eso, así de mal, como lo que Fandiño había hecho”.

Y cerró su intervención con una frase que, aseguró, conservará para el resto de su vida:

Víctima: “Eso sí, me lo llevaría a la tumba, recordando esas palabras”.

Las audiencias continuarán este jueves con nuevos relatos de los exintegrantes del Gaula sobre estos hechos. Para el viernes está prevista la jornada en la que se abordarán las medidas restaurativas dentro del proceso ante la JEP.