La Policía capturó a cinco ciudadanos venezolanos vinculados con dos homicidios en Chiquinquirá

Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego y una motocicleta durante los operativos adelantados en el municipio.

Chiquinquirá

El comandante del Departamento de Policía Boyacá, coronel Óscar Leonardo Mojica Almanzar, entregó un balance de los operativos adelantados durante agosto en Chiquinquirá y destacó el trabajo articulado entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Alcaldía y la Gobernación de Boyacá.

“Estos resultados operativos han sido gracias al trabajo institucional que se ha realizado con el Ejército Nacional, con su Gaula, con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Chiquinquirá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, y nuestra Gobernación”, aseguró.

Uno de los principales resultados corresponde a la captura de tres personas de nacionalidad venezolana, quienes estarían relacionadas con el homicidio de Juan David Sánchez. Según el oficial, las detenciones se realizaron mediante orden judicial y fueron posibles gracias a un proceso investigativo que permitió recopilar información clave.

“Estas capturas se realizaron por orden judicial en tiempo récord”, señaló. Agregó que para identificar a los presuntos responsables se realizaron “varias labores investigativas, tales como reconocimiento fotográfico, el análisis de más de 50 cámaras de video y el análisis de más de 60 horas de video recaudados en estas cámaras”.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, de acuerdo con el comandante, “se les dio medida carcelaria en centro penitenciario”.

Dos capturados por homicidio

El coronel Mojica también informó sobre la captura en flagrancia de dos personas que estarían involucradas en el homicidio de Argelis Enrique Valera. Los dos capturados, según indicó, son de nacionalidad venezolana.

“Dentro de la reacción de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia se pudo lograr la incautación de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego con supresor de sonido”, explicó.

El procedimiento contó además con el apoyo del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En otro operativo, relacionado con el hurto a una joyería ubicada en el centro de Chiquinquirá, la Policía logró ubicar el lugar donde se habrían refugiado los presuntos responsables y capturó a uno de ellos.

“Se logró la captura de un individuo, el cual presenta antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes”, manifestó.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego y la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hurto.

Sobre los elementos robados, el comandante indicó que “se recuperó una gran parte de lo que fue hurtado”.

Refuerzo de la seguridad

Ante los recientes hechos delictivos, la Policía anunció el fortalecimiento de su presencia en Chiquinquirá. “Al momento tenemos intervención a lo largo y ancho del municipio”, afirmó.

Según explicó, actualmente se cuenta con “180 policías realizando estos planes” y con el apoyo de “80 hombres de nuestro Ejército Nacional”, además de funcionarios de la Gobernación de Boyacá.

El oficial también confirmó la ampliación del número de cuadrantes. “Se nos acaba de presentar un nuevo cuadrante. Esto significa que vamos a tener un nuevo cuadrante para el municipio de Chiquinquirá. En estos momentos tenemos ocho cuadrantes autorizados, van a sumar uno más para quedar con nueve cuadrantes”, indicó.

A esto se suma la llegada del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, GOES. “Vamos a tener la presencia del grupo de operación especial de la Policía, que es el GOES, más o menos con 20 funcionarios que están distribuidos en una camioneta y cinco motocicletas”, explicó.

El Ejército Nacional también mantendrá su apoyo a través del Gaula Militar, con una presencia que, de acuerdo con el comandante, estará entre 50 y 80 uniformados.

Contra el tráfico de estupefacientes

Frente al tráfico de drogas, el coronel Mojica reconoció que se trata de una problemática que también afecta al municipio.

“Lamentablemente, el tráfico de sustancias es un fenómeno a nivel nacional y que no excluye el municipio de Chiquinquirá”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que ya se adelantan investigaciones para identificar a los responsables. “Estamos trabajando articuladamente en procesos investigativos, los cuales muy pronto nos darán respuesta para dar captura a estas personas”, manifestó.