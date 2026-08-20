Aplazan juicio por muerte de Maradona para verificar registros médicos

El juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona fue aplazado por una semana, hasta el 27 de agosto, para verificar si en las investigaciones se utilizaron estudios médicos equivocados, informó el tribunal.

Las acciones se producen a raíz del planteo de un abogado defensor que afirmó que los exámenes renales presentados en el juicio eran en realidad los del padre de Maradona, también llamado Diego.

Maradona murió en noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, durante una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son cuestionadas en este juicio.

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El tribunal dispuso la “presentación, registro y secuestro” de los análisis médicos en una clínica y en la empresa de salud privada que atendía al futbolista, para determinar “si corresponden a Diego Armando Maradona o a otra persona”, dijo el presidente del tribunal, Alberto Gaig.

¿Se puede caer el juicio?

No. El cuestionamiento de los análisis no pone en riesgo la continuidad del juicio, según estimaron varios abogados.

En 2025, un primer juicio por la muerte del astro argentino tuvo que ser anulado tras descubrirse que una de las juezas participaba en un documental clandestino.

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El fiscal en el nuevo proceso, Patricio Ferrari, pidió los allanamientos de “la empresa Swiss Medical y de la clínica Los Arcos a los efectos de determinar la autenticidad y validez de la información que en su momento falsamente aportaron”.

“Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear”, añadió Ferrari.

Los presuntos análisis equivocados salieron a la luz durante una audiencia el martes, cuando los defensores de la imputada Nancy Forlini señalaron que el código de paciente en los exámenes no correspondía al que tenía Diego Armando Maradona en su plan de salud.

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Los exámenes renales peritados, en total 19, contribuyeron al informe de una junta médica que analizó la muerte del exfutbolista, cuyas conclusiones fueron parte fundamental, aunque no exclusiva, del pedido de procesamiento.

Sin embargo, el tribunal aclaró que “la eventual comprobación de que una o más piezas documentarias no correspondieran a la víctima no determinará por sí sola la invalidez del restante conjunto documental ni de las conclusiones alcanzadas por la junta médica”.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del ídolo argentino.