Especiales Caracol Deportes: reviva acá la destacada e inolvidable carrera de Diego Armando Maradona

Caracol Deportes presentó un especial dedicado a Diego Armando Maradona, en el que se abordaron distintos aspectos de la vida personal del argentino y su destacada carrera deportiva. Durante el programa se habló del gol que más disfrutó marcar y se incluyeron testimonios de excompañeros, entrenadores y familiares, quienes recordaron su legado.

En el programa mencionaron que Maradona en una entrevista había dicho que el mejor gol que marcó en su carrera fue justamente en Colombia en un partido amistoso entre Argentina Juniors y Deportivo Pereira en 1980, partido que terminó 4-4. Según el argentino, esta fue su anotación favorita “porque los dejó a todos sentados”.

También se recordó que Maradona disputó 91 partidos y anotó 34 goles con la Selección Argentina. Además, se hizo un recorrido por su trayectoria en los clubes donde jugó, entre ellos Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys.

No faltaron sus participaciones en cuatro Copas del Mundo, así como los títulos que no logró conquistar como la Copa América y la Copa Libertadores. Además, se destacó el Balón de Oro honorífico que recibió de France Football en 1995, consolidando su estatus como leyenda del balompié.

